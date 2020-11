Sardegna: accordo fra Regione e Fimmg, test rapidi antigenici anche da medico di famiglia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Accordo fra la regione Sardegna e la Fimmg che raccoglie i medici di famiglia: questi ultimi potranno utilizzare tamponi antigenici rapidi sia nel proprio ambulatorio che nelle visite domiciliari. In buona sostanza il medico di famiglia potrà eseguire i test ai contatti stretti asintomatici da lui individuati o segnalati dal dipartimento di Prevenzione in attesa di tampone rapido, a casi sospetti di contatto che lo stesso medico si trova a visitare e che decide di sottoporre a test rapido, a contatti stretti asintomatici allo scadere dei 10 giorni di isolamento e identificati in base ad una lista trasmessa dal dipartimento di Prevenzione. (segue) (Rsc)