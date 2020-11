Abruzzo: martedì primo dicembre torna a runirsi il Consiglio regionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio regionale è convocato per martedì primo dicembre, alle ore 12, nella sala Ipogea del palazzo dell'Emiciclo, con il seguente ordine del giorno: interrogazione a firma del consigliere Dino Pepe (Pd) sulla "situazione relativa alla persistenza dei miasmi maleodoranti nei territori ricadenti i comuni di Colonnella, Controguerra, Martinsicuro"; interpellanza a firma del consigliere Francesco Taglieri (M5s) sul "focolaio Covid nella struttura 'Casa religiosa Antoniano' a Lanciano"; interpellanza a firma del consigliere Sandro Mariani (Abruzzo in comune) sulla "procedura di richiesta ed esecuzione Sars-Cov2 test in ambito scolastico"; interpellanza a firma del consigliere Sara Marcozzi (M5s) sulla "Pet-Tac dell'Ospedale di Chieti: rischio esposizione Sars-Cov-2 pazienti immuno depressi e costi noleggio". (segue) (Gru)