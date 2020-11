© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La Regione Campania è quella che ha 17mila dipendenti in meno del Veneto, 15mila circa in meno dell’Emilia Romagna e Piemonte. Dati Istat. In Campania stiamo combattendo con le mani nude e ringrazio di cuore personale per lo sforzo". Lo ha dichiarato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)