Covid: Spirlì, nuova zona rossa in Calabria sarà responsabilità del governo

- Il vicepresidente della regione Calabria, Nino Spirlì, dopo le mancate nomine di Mostarda e Miozzo, afferma che "a questo punto, se la Calabria dovesse rimanere zona rossa, la responsabilità sarebbe solo del governo, incapace di dare una guida alla sanità regionale". Dopo la telefonata, intercorsa lo scorso 25 novembre, tra lo stesso Spirlì e il presidente del Consiglio Conte, durante la quale era stata annunciata la nomina a commissario di Narciso Mostarda, sulla questione, spiega in una nota la presidenza della Regione, "è calato il silenzio, nonostante, per il bene dei calabresi, dalla Giunta regionale fosse arrivato un parere favorevole". (segue) (Com)