Covid: De Luca, altro che zona rossa, siamo nelle mani del Signore

- "Ho verificato con i cittadini che al di là dei negozi di abbigliamento per adulti e vendita scarpe è tutto aperte. Il livello dei controlli è praticamente uguale a zero. Parlare di zona rossa in queste condizioni è qualcosa che fa innervosire se non indignare. Cari concittadini noi siamo nelle mani del Padre eterno, tutto il resto è fumo e ipocrisia. Evitiamo di prenderci in giro". Lo ha dichiarato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)