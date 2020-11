Covid: De Luca, perché Ministero Salute non verifica denuncia anestesisti su dati falsi in alcune Regioni?

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In queste ore sta emergendo il fatto che l’unica Regione che ha chiesto trasparenza sui dati siamo noi. Il presidente degli anestesisti ha dichiarato che ci sono Regioni che danno dati falsi per fare abbassare il tasso di occupazione di terapie intensive. Voi pensate che il ministero della Salute abbia attivato i nuclei ispettivi per andare a controllare se questa notizia che sarebbe clamorosa risponde al vero o no?". Lo ha dichiarato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)