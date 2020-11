© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Credo che la forte raccomandazione sia di non rischiare in questo momento per una riapertura che è esclusivamente simbolica. Con i simboli non si controlla un'epidemia". Queste le parole di Ranieri Guerra, vicedirettore generale Iniziative Strategiche Oms, ad "Agorà" su Rai Tre, sulla riapertura delle scuole. (Rin)