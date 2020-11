Sardegna: a Cagliari test rapidi anti-Covid nelle scuole e strutture comunali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'amministrazione comunale di Cagliari ha attivato un servizio di supporto alle scuole che prevede l'esecuzione di tamponi rapidi nei casi, segnalati dai dirigenti scolastici, di sospetta presenza di un positivo nella struttura. Per il sindaco Paolo Truzzu si tratta di un provvedimento importante: "Vogliamo contenere la diffusione del virus, salvaguardare la salute dei cittadini e della popolazione scolastica. Rapidità e organizzazione sono fondamentali". Dello stesso avviso Rita Dedola, assessore alla Pubblica istruzione e Viviana Lantini, assessore alle Politiche sociali: "Lo sforzo organizzativo dell'amministrazione è importante, ringraziamo gli uffici per la preziosa collaborazione, oggi siamo in grado di operare molto velocemente", dicono all'unisono. (segue) (Rsc)