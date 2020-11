Covid: Fraccaro, piste sci importanti ma necessaria prudenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il mondo legato alle piste da sci è "una realtà importante per il Paese che lega insieme sport, ambiente, economia e valorizzazione dei territori. Tuttavia è doverosa la massima prudenza per non vanificare gli sforzi e i sacrifici che stiamo facendo. L’obiettivo è quello di garantire la sicurezza dei cittadini ma sul tema l’attenzione del governo è massima". Lo dichiara in una nota il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Riccardo Fraccaro. "Le attività sciistiche e il loro indotto - aggiunge - generano un fatturato pari a 20 miliardi di euro e garantiscono 400mila posti di lavoro, rappresentando un elemento centrale per lo sviluppo delle comunità locali. La montagna in generale, come presidio di tradizioni, turismo e cultura, è un patrimonio condiviso che va tutelato. Per questo come governo siamo pronti a mettere in campo le misure necessarie per far fronte al periodo di chiusura. Stiamo lavorando incessantemente per tutelare la salute dei cittadini, che è prioritaria, e le misure restrittive adottate a livello nazionale vanno proprio nella direzione di scongiurare una terza ondata. E' evidente però la necessità di un coordinamento a livello europeo per evitare che i Paesi procedano in ordine sparso. Questa emergenza sanitaria - conclude Fraccaro - si affronta e si vince solo come comunità". (Com)