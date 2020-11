Napoli: Presutto (M5s), deposito Gnl, intervengano i ministri competenti contro questa follia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un deposito Gnl (gas naturale liquefatto), nella zona della Darsena orientale del porto di Napoli, praticamente tra le abitazioni di San Giovanni a Teduccio, in piena zona Sin (Siti di interesse nazionale) e area rossa per il Vesuvio. Un'idea che il presidente dell'Autorità portuale Spirito ha già valutato positivamente. Per questo chiedo il parere dei Ministri competenti perché questa idea di un gruppo di imprenditori, per la quale l'attuale dirigenza della Adsp Tirreno Centrale ha fatto partire una procedura che consentirà il rilascio di una concessione di durata trentennale, va contro una serie di altre leggi di tutela del territorio. In una interrogazione a risposta scritta il senatore del Movimento 5 stelle Vincenzo Presutto con altri 21 firmatari, ha chiesto ai Ministri delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli, dello sviluppo economico Stefano Patuanelli e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare Sergio Costa di dissipare ogni dubbio rispetto alla realizzazione del progetto. Il 9 novembre scorso, l'Adsp ha reso noto l'avviso inoltrato al Comune di Napoli e alla Capitaneria di Porto per il rilascio della concessione di 30 anni in favore di Edison e Q8, le quali però nel dicembre 2019 avevano chiesto al Mise di acquisire, prima dell'istanza di autorizzazione, le opportune indicazioni sulle condizioni necessarie per ottenere nulla-osta e concessioni. (segue) (Ren)