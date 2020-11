Napoli: Presutto (M5s), deposito Gnl, intervengano i ministri competenti contro questa follia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo chiesto ai ministri in indirizzo se intendano assumere iniziative di competenza per verificare che venga garantito il rispetto - spiegano i firmatari del documento - dei principi generali di trasparenza, libera concorrenza e pari opportunità nel procedimento avviato, delle misure di sicurezza per la pubblica e privata incolumità determinato dalla contiguità del deposito di Gnl alle navi gasiere e petroliere nella darsena petroli, ricadenti in area Sin del 1999, area già fortemente urbanizzata, ad alto rischio e dichiarata zona rossa dalla protezione civile; della tutela di risorse pubbliche per la evidente conflittualità ed interferenza tra il previsto deposito di Gnl con gli interventi infrastrutturali già finanziati dall'Ue con fondi Fesr 2014-2020 (collegamenti stradali e ferroviari) e con quelli per la costruzione della darsena di levante, destinata a terminal contenitori, sulla quale sono già stati investiti oltre 150 milioni di euro di risorse pubbliche". (Ren)