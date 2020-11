Sardegna: accordo fra Regione e Fimmg, test rapidi antigenici anche da medico di famiglia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I pazienti potranno accedere al servizio su prenotazione e previa valutazione. Non è possibile fare test su richiesta del paziente. I test saranno eseguiti in strutture fisse o mobili rese disponibili dai Comuni o dalle Aziende del servizio sanitario regionale, messe a disposizione dei medici di medicina generale che non eseguiranno i test nel proprio studio professionale. L'intesa siglata prevede anche forme di adesione dei medici al servizio di esecuzione del tampone al domicilio del paziente, con l'eventuale coinvolgimento delle Unità speciali di continuità assistenziale (Usca). (Rsc)