Abruzzo: martedì primo dicembre torna a runirsi il Consiglio regionale (2)

- Subito dopo l'Assemblea si occuperà dell'esame delle seguenti proposte di legge: "disciplina delle attività di tatuaggio, piercing e delle pratiche correlate"; "riconoscimento della legittimità̀ dei debiti fuori bilancio per acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa (trasporto pubblico locale, relativamente all'anno 2019); "norme urgenti in materia di rifiuti"; "norme a sostegno dell'economia circolare e di gestione sostenibile dei rifiuti". Sempre martedì' primo dicembre, alle ore 11.30, si riunisce la conferenza dei capigruppo, costituita in Giunta per le elezioni, per la convalida del consigliere Simona Cardinali. (Gru)