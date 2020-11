© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono stati sequestrati presso il campo rom di Giugliano in Campania 8 automezzi risultati privi di assicurazione. L'operazione è stata dai militari della stazione Varcaturo che nell' insediamento di via Carrafiello hanno elevato contravvenzioni per oltre 10 mila euro. I veicoli , sei auto e due furgoni, sono stati trasferiti in un deposito giudiziario. (Ren)