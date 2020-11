Piemonte: Regione, 550 mila euro per imprese che acquistano veicoli ecologici (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per combattere l’inquinamento dell’aria la partita più grossa è quella sul Recovery Fund; il settore Ambiente ha presentato progetti per più di 2,5 miliardi di euro per attivare la Valle dell’idrogeno, per la realizzazione della più grande rete di piste ciclabili d’Italia, per il rinnovo dei mezzi del trasporto pubblico, sostituzione vecchie caldaie, incentivi sulla rottamazione di vecchi veicoli; dagli interventi sulla forestazione urbana a quelli nei settori dell’agricoltura e della zootecnia, alla rigenerazione urbana, teleriscaldamento. “Abbiamo cercato di presentare progetti in linea con quelli nazionali – commenta l’assessore regionale all’Ambiente, Matteo Marnati – Non ci sono progetti territoriali ma di interesse e respiro regionale”. “Oltre a tutto questo – conclude Marnati - si sta progettando la programmazione europea 2021-2027 dei fondi che saranno assegnati alla Regione”. (Rpi)