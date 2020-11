Maradona: De Giovanni, ha pagato sulla sua pelle le proprie fragilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Diego è una parte importante della memoria culturale popolare della città. È quella memoria condivisa con tutti, con ogni fascia sociale. Non sia un caso che Napoli abbia vinto con lui e lui abbia vinto solo con Napoli". Lo ha dichiarato lo scrittore Maurizio De Giovanni intervenendo nella trasmissione Barba&Capelli condotta da Corrado Gabriele su Radio Crc Targato Italia. De Giovanni commenta anche le aspre critiche contro la figura di Diego: "al di là dell'opportunità di dire certe cose in questi giorni. Noi giudichiamo Maradona per il talento e vorrei dire a questi signori cosa ricorderanno di loro le persone, cosa lasceranno di buono? Maradona ha pagato le sue fragilità sulla sua pelle". Lo scrittore ricorda la partita che ha ispirato uno dei suoi primi racconti: "con la partita Juve-Napoli 1-3 inizia il mito. Noi siamo la città con una squadra sola che è diventa una cosa sola. Eravamo tutti quanti insieme a gioire. Diego è venuto da fuori e ha dato il suo talento alla città mentre molti geni artistici hanno attinto da Napoli per le loro opere e per la fama" (Ren)