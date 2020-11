Covid: Filp Cisal, quarantena professionisti non è "causa di forza maggiore"? Lesa la dignità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La dignità dei professionisti è lesa pesantemente una volta di più, con danni inesorabili per tutte le categorie professionali, per i clienti assistiti e, più in generale, per l'intera collettività". Così il commissario nazionale della Filp Cisal, Vincenzo Morelli, commenta la risposta dell'Agenzia delle entrate in merito alla quarantena da Covid-19 degli studi professionali. "Considerata la situazione mondiale che stiamo vivendo - aggiunge Morelli - la posizione dell'Agenzia, per la quale il contagio non costituisce 'causa di forza maggiore', è assurda e inconcepibile oltre al fatto che rischia di generare insanabili conflitti tra lo studio professionale e il contribuente/cliente nonché vere e proprie distorsioni della concorrenza". (Ren)