Napoli: Nappi (Lega), cosa aspetta de Magistris a sospendere o ridurre Tari?

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I comuni, come chiarito anche ieri in Commissione Finanze alla Camera, possono intervenire sulla Tari con ulteriori riduzioni ed esenzioni, ricorrendo a un fondo per coprire le perdite". Lo ha scritto in una nota Severino Nappi, consigliere regionale della Lega in Campania. "Cosa aspetta allora l'amministrazione de Magistris a sospendere o ridurre la Tari per il 2021 ai cittadini - ha proseguito - e alle attività commerciali e produttive? L'iter immediatamente avviato per intitolare lo Stadio San Paolo a Diego Maradona - l'unica cosa buona che da anni ha fatto De Magistris - è la dimostrazione che quando le cose si vogliono fare si fanno. La soluzione dei problemi è sempre possibile quando c'è volontà politica e serietà. Caro sindaco, che a chiacchiere sei sempre dalla parte degli ultimi e dei più fragili ma nei fatti non fai nulla, cà nisciun è fess!". (Ren)