Sardegna: a Cagliari test rapidi anti-Covid nelle scuole e strutture comunali (2)

- In caso di caso sospetto o positivi ci si attiverà immediatamente per il tracciamento dei contatti stretti, a cui seguirà la comunicazione agli interessati e all'Ats. In una fase successiva verrà effettuati i test del tipo "tampone antigenico rapido", presso la struttura in cui si è verificato il caso, scuola o altra, a partire dal terzo giorno dall'evento e verranno tracciati gli individui a rischio Covid, dei portatori asintomatici e di quelli sintomatici. (Rsc)