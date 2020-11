Piemonte: Regione, ecco il piano triennale sulla sicurezza integrata (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Per il Piemonte abbiamo pensato a un piano serrato che traduca il concetto di ‘sicurezza’ in qualcosa di concreto e vivo. Attraverso la formazione del personale, dandogli in dotazione strumenti tecnologici all’avanguardia ma anche ricorrendo, per la prima volta, a un piano di studio del fenomeno criminale, dei dati che lo caratterizzano e lo anticipano e delle ricerche che propongono strade all’avanguardia per combatterlo, siamo intenzionati a dare una svolta radicale all’approccio sul tema - afferma l’assessore regionale alla Sicurezza Fabrizio Ricca -. Il desiderio di sicurezza dei cittadini, la loro richiesta di non aver paura di uscire di casa la sera, di fare una passeggiata al parco è sempre più presente. E’ uno nostro dovere dare risposte che siano all’altezza delle loro richieste”. La Conferenza regionale sulla sicurezza integrata che si è tenuta questa mattina è composta oltre che dal Presidente regionale e dall’Assessore delegato per materia, dai Presidenti delle province, dai sindaci dei comuni capoluogo di provincia, accompagnati dai loro comandanti dei corpi di Polizia locale, dal presidente dell’assemblea dei presidenti di circoscrizione delle città capoluogo, nonché dai rappresentanti delle Associazioni delle Autonomie locali. Alla Conferenza sono invitate le autorità provinciali di pubblica sicurezza, i Prefetti e i Questori dei capoluoghi, il comandante regionale ed i comandanti provinciali dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza. (Rpi)