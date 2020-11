Sardegna: patentino per vaccinati, Solinas, governo in ritardo su proposta che facemmo mesi fa (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Quello che non dobbiamo dimenticare mai - ha concluso il governatore sardo - è che ci sono altre patologie e il lavoro che dovremmo fare da ora in poi, sperando in una progressiva riduzione dei pazienti Covid, è quello di riaprire maggiormente le cure e le attenzioni verso tutte le altre patologie, a partire da quelle oncologiche e aggredire le liste d'attesa che nel frattempo si sono formate per riportarci in pari con la domanda di salute di tutti i sardi". (Rsc)