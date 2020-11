Napoli: maltrattava le figlie, arrestato nel Napoletano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un 43enne di Afragola è stato arrestato nel Napoletano con l'accusa di maltrattamenti in famiglia. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, culminata col provvedimento cautelare gip di Napoli Nord, l'uomo avrebbe posto in essere maltrattamenti reiterati nei confronti delle figlie a partire almeno dal 2008. Tali comportamenti sarebbero poi culminati in una richiesta estorsiva ai danni del compagno di una delle figlie. La situazione avrebbe avuto inizio nel 2008. In un box nella disposizione del 43enne, inoltre, sono stati rinvenuti un revolver ruger SP101 calibro 357 magnum con matricola abrasa, e le relative munizioni.(Ren)