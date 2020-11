Sardegna: manovrina anti-Covid approda lunedì in Consiglio regionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sarà esaminata lunedì dal Consiglio regionale la "manovrina" anti-Covid da 473 milioni di euro, fondi destinati dal governo alle Regioni a compensazione delle minori entrate fiscali legate alla pandemia. Nel testo che approderà in aula in non ci saranno più 17,4 milioni di finanziamenti che non erano direttamente collegati con l'emergenza Covid ("eliminati" direttamente dalla Giunta) e altri 3 milioni di spese similari individuate ed stralciate dalla commissione bilancio in accordo con l'assessore Giuseppe Fasolino. In tutto poco più di 20 milioni di euro di fondi che saranno oggetto di emendamenti che la giunta presenterà in aula e che finanzieranno con ogni probabilità il programma "Ritornare a casa" per le persone con gravi disabilità. (segue) (Rsc)