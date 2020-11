Sardegna: manovrina anti-Covid approda lunedì in Consiglio regionale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I 473 milioni di fondi governativi andranno a finanziare i prestiti agevolati alle imprese con l'intervento della Banca europea per gli investimenti (50 milioni). 60 milioni andranno invece all'industria alberghiera (lo gestirà la Sfirs), altri 10 alle imprese che vogliono investire in sardegna. Sostegni sono previsti anche per i titolari di licenze per taxi e noleggi con conducenti (4 milioni). Previsto un emendamento per il sostegno agli agenti viaggio. Un milione sarà destinato, invece, ai comuni per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale, altri 4 serviranno per potenziare la campagna di vaccinazione antifluenzale e 500mila euo per le indennità dei medici dell'emergenza territoriale. (Rsc)