Sardegna: percepiva Reddito cittadinanza ma spacciava droga, arrestato 62enne a San Gavino

- 105 chili di marijuana per un valore sul mercato di 400mila euro sono stati sequestrati dai Carabinieri in un'abitazione in pieno centro a San Gavino Monreale trasformata in un vero e proprio laboratorio e deposito per la droga. In manette è finito F.C. 62enne del paese, disoccupato e beneficiario del Reddito di cittadinanza. Ad insospettire i militari è stato il forte odore dolciastro di marijuana proveniente da una casa ubicata nella zona centrale del paese: dopo aver messo sotto controllo il proprietario, il 62enne arrestato, è scattato il blitz che ha portato alla scoperta dell'ingente quantitativo di droga. In una stanza al piano superiore hanno trovato 35 scatoloni pieni di infiorescenze di marijuana per un peso totale di 105 chilogrammi. (segue) (Rsc)