Covid: Fontana, ottimista su andamento contagi, tecnicamente in zona arancione

- Poco per volta "stiamo migliorando la situazione sul fronte dei contagi, e siamo già tecnicamente in zona arancione. Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, durante la presentazione dell'edizione 2020 di "Assintel Report Reloaded". "Stiamo aspettando un'altra settimana per consolidare i dati come richiede il Dpcm, per poi passare in zona arancione. I dati sono incoraggianti, soprattutto quelli sui ricoveri, al momento in fase decrescente". (Rin)