Truffe: 42 colpi al Nord, quindici misure cautelari tra Terni, Napoli e Potenza (2)

- La presunta associazione, secondo i carabinieri, avrebbe utilizzato una tecnica ormai collaudata: alcuni sodali, dopo aver contattato la vittima al telefono (eseguivano tentativi su diversi “bersagli”, scelti in ragione della posizione dei complici già presenti sul territorio, fino ad individuare la persona emotivamente più fragile, la cui abitazione fosse ubicata in periferia, lontano dalle principali vie di comunicazione e da presidi delle forze dell’ordine, ma vicino a stazioni ferroviarie o di autobus per agevolare la fuga dei sodali incaricati di operare sul territorio) - qualificandosi come appartenenti alle forze dell’ordine o avvocati - riferivano che un prossimo congiunto aveva provocato un incidente stradale senza essere coperto dall’assicurazione. Pertanto, con insistenza ed approfittando di uno stato di procurata tensione e soggezione, chiedevano una somma di denaro o preziosi per poter “liberare” il parente, a titolo di cauzione. Ricevuto l’assenso, il complice o i complici in attesa in strada - in contatto con il telefonista - si sarebbe presentato come “emissari” per ritirare denaro o oggetti di valore (in genere monili in oro). Nel corso dell’attività investigativa sono state tratte in arresto in flagranza di reato altre 5 persone, rispettivamente ad Aosta, Albenga (Sv), Mestre (Ve) e Milano, trovate in possesso complessivamente di kg 1,2 circa di monili in oro e preziosi vari, sottoposti a sequestro e successivamente restituiti ai legittimi proprietari. (Ren)