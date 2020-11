Covid: Guerra (Oms), nessun piano avrebbe potuto contenere pandemia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nessun piano, nessuna progettazione preliminare avrebbe potuto contenere questa epidemia e lo vediamo perché è andata così in tutto il mondo". Lo ha detto vicedirettore vicario dell'Organizzazione mondiale della Sanità (Oms), Ranieri Guerra, intervenuto in Senato alla conferenza stampa dal titolo "Covid: come uscire dall'emergenza. Diagnosi precoce, protocollo terapeutico uniforme per tutti i medici di famiglia, plasma".(Rin)