Covid: Guerra (Oms), da pandemia opportunità per riforma sanitaria

- "Non è pensabile che ci sia una localizzazione e una regionalizzazione. Non possiamo avere 21 calendari vaccinali, 21 metodologie di isolamento quarantenarie diverse e 21 sistemi di approvvigionamento per i vaccini antinfluenzali. Il legislatore ha la possibilità di comprendere e differenziare un'opportunità di riforma". Lo ha detto vicedirettore vicario dell'Organizzazione mondiale della Sanità (Oms), Ranieri Guerra, intervenuto in Senato alla conferenza stampa dal titolo "Covid: come uscire dall'emergenza. Diagnosi precoce, protocollo terapeutico uniforme per tutti i medici di famiglia, plasma". Guerra ha poi aggiunto che "l'infodemia è stato un ulteriore problema a quello sanitario. Non abbiamo dato una gran prova di noi, è mancata la coesione e ci sono state polemiche spesso molto inutili".(Rin)