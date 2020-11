Campania: Di Lauro (M5s), oltre 35mila percettori di reddito cittadinanza hanno firmato contratti di lavoro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di Lauro ha aggiunto: "Allo stesso modo serve un'accelerazione sul fronte delle politiche attive, per le quali sono già previsti importanti investimenti per la formazione e la riqualificazione dei lavoratori, grazie a nuove risorse che si aggiungono al fondo Nuove competenze voluto dal Ministero del Lavoro. I dati sorridono alla Campania ma anche all'intero territorio nazionale. Infatti da luglio ad ottobre i contatti di lavoro firmati da precettori del reddito di cittadinanza sono quasi raddoppiati". E ha spiegato: "Secondo i dati di Anpal, i contratti di lavoro firmati da percettori di Reddito di Cittadinanza prima del 31 ottobre superano quota 352mila su scala nazionale. A fine luglio erano 196mila. Nel giro di tre mesi sono quasi raddoppiati. Sul totale degli 'occupabili' vediamo dunque salire al 25,7 percento la percentuale di chi ha trovato almeno un'occupazione. A fine luglio era del 18,7. Il balzo è stato addirittura del 7. Con il reddito di cittadinanza e le prime azioni di potenziamento dei Centri per l'Impiego attraverso l'irrinunciabile contributo dei Navigator abbiamo raggiunto risultati impensabili, e su questa strada dobbiamo andare avanti". (Ren)