Napoli: Clemente, al via lavori manutenzione a via Morelli

- Sono iniziati questa mattina i lavori di manutenzione straordinaria di via Morelli. Ne ha dato notizia il Comune di Napoli in una nota: "I lavori rientrano nel progetto di riqualificazione di via Giorgio Arcoleo, via Vannella Gaetani e via Domenico Morelli. I lavori prevedono la sostituzione della pavimentazione in cubetti di pietra con una più moderna ed efficiente pavimentazione in conglomerato bituminoso. I lavori saranno eseguiti senza interrompere il traffico veicolare". L'assessore Clemente ha affermato: "Il programma dei lavori è stato condiviso in un tavolo di coordinamento con la municipalità, polizia locale e associazioni del territorio del commercio. I lavori saranno eseguiti attivando, di volta in volta, microcantieri di breve durata. Abbiamo la necessità di recuperare ogni giorno possibile e di ridurre i disagi alla cittadinanza e alle attività commerciali, alla conclusione dell'emergenza sanitaria". (Ren)