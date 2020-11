Campania: Di Lauro (M5s), oltre 35mila percettori di reddito cittadinanza hanno firmato contratti di lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono oltre 35mila i campani percettori di reddito di cittadinanza che hanno firmato almeno un contratto di lavoro prima del 31 ottobre di quest'anno, un anno segnato dalla pandemia di Covid 19 e molto difficile anche dal punto di vista del mercato del lavoro". Lo ha dichiarato in una nota il deputato del Movimento 5 stelle Carmen Di Lauro che ha spiegato: "Questi sono dei numeri importanti soprattutto in una regione difficile come la Campania grazie alle nostre misure per il lavoro migliaia di persone e di famiglie, nonostante la non collaborazione del Governo Regionale, hanno avuto la possibilità di conquistare un reddito. Lo stesso Svimez ha fatto sapere che il reddito di cittadinanza ha evitato incontrollabili tensioni sociali durante il lockdown e proprio nella pandemia questo strumento sociale di sostegno al reddito ha avuto un ruolo e un'importanza incredibili, offrendo un salvagente contro la povertà in ogni regione italiana, da Nord a Sud, ma anche stimolando decine di migliaia di persone nella ricerca di una nuova occupazione". E quindi: "Per il rifinanziamento del RdC ci sono pronti 4 miliardi in Legge di Bilancio, ma occorre renderlo ancora più efficace e inclusivo". (segue) (Ren)