Covid: Iss-Sip, da inizio pandemia 8 i decessi nella fascia 0 a 19 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Istituto superiore di sanità (Iss) e la Società italiana di pediatri (Sip) spiegano che finora sono stati 8 i decessi per Covid-19 registrati nei bambini e nei ragazzi da 0 a 19 anni dall'inizio dell'epidemia. E il numero complessivo dei contagiati in questa fascia d'età è stato 149.219, pari al 12,2 per cento del totale. Sono stati 43.841, pari al 3,6 per cento del totale, i casi diagnosticati nella fascia di età da 0-9 anni e 105.378 quelli nella fascia 10-19, pari all'8,6 per cento. Tra i bambini da zero o un anno, gli asintomatici sono più di 6 su 10 (64 per cento), quelli con sintomi lievi 3 su 10 (32 per cento) e solo il 3 per cento manifesta sintomi severi. Nella fascia di età tra i 2 e i 19 anni gli asintomatici sono più di 7 su 10, la restante parte ha pochi sintomi, mentre marginali sono i sintomi severi (0,4 per cento). Si conferma quindi che i bambini hanno forme meno gravi e che "è rara, anche se non impossibile, la necessità di cure intensive", e che "hanno tutta una serie di rischi collaterali molto importanti, le cui conseguenze però non si manifestano oggi".(Rin)