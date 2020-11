Sardegna: patentino per vaccinati, Solinas, governo in ritardo su proposta che facemmo mesi fa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In Sardegna fortunatamente oggi abbiamo degli indicatori come l'indice Rt più basso d'Italia che ci dicono che stiamo percorrendo la strada corretta - spiega il presidente della regione Sardegna - questo non ci deve fare abbassare la guardia, abbiamo bisogno di un comportamento responsabile da parte di tutti che è il primo baluardo contro la diffusione del virus. Stiamo lavorando con dei piani di più ampio respiro e dei piani a breve termine - ha aggiunto Solinas -. Il nostro piano di implementazione di tutti i posti letto a 40 giorni sta dando già i primi risultati e dopo 10 giorni possiamo dire di aver attivato nuovi posti sia in degenza ordinaria che in terapia intensiva che ci consentono fortunatamente di affrontare questa ondata che è 14 volte superiore a quella della prima fase". (segue) (Rsc)