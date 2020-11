Covid: Decaro (Anci), restrizioni funzionano, confidiamo in Natale giallo ma senza abbassare guardia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sistema delle zone e dei criteri oggettivi "sta funzionando. Ce lo dicono i dati nazionali che ci ha fornito il ministro. Ma bisogna tenere duro". Lo ha detto il presidente dell'Anci e sindaco di Bari, Antonio Decaro, al termine della riunione del governo con Regioni, Comuni e Province, sui prossimi provvedimenti di contenimento del virus che saranno assunti alla scadenza dell'attuale Dpcm. "Puntiamo a un'Italia tutta in zona gialla, con misure meno restrittive che ci facciano passare un Natale più sereno. Non è ancora il momento di tornare alla normalità. Per questo i sindaci rivolgono un appello ai propri concittadini a continuare a comportarsi in modo responsabile per evitare gli assembramenti", ha aggiunto Decaro. (Rin)