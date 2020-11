Campania: Conte (Leu), da legge di bilancio fondo per comuni salernitani in deficit strutturale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'importante sostegno economico che la legge di bilancio destina ai Comuni del salernitano in deficit strutturale è il segno di una grande attenzione politica verso le comunità locali, su cui non devono pesare le conseguenze di anni di precedenti cattive amministrazioni". Lo ha dichiarato in una nota Federico Conte, deputato di Liberi e Uguali, commentando l'avvio della discussione sulla manovra finanziaria alla Camera dei deputati: "L'articolo 143 della Legge di Bilancio, per iniziativa della maggioranza di governo, incrementa il fondo per il sostegno ai comuni in deficit strutturale di 100 milioni di euro per il 2021 e 50 milioni per il 2022 e dispone in ordine ai criteri per il riparto di tali risorse. Tra i Comuni beneficiari, molte realtà significative della provincia di Salerno, come Battipaglia, Eboli, Scafati, Contursi, Acerno, Nocera Inferiore e Petina". Conte ha concluso: "Milioni di euro di contributi per il periodo 2020/2022 che consentiranno agli enti locali in difficoltà finanziaria per ragioni legati a condizioni socio-economiche dei territori di riportare le finanze in equilibrio senza pesare sui cittadini e senza tagliare i servizi. Si tratta di uno sforzo importante che abbiamo compiuto e che porteremo avanti, nelle commissioni e poi in Aula, per dare un sostegno reale e tangibile alle comunità locali".(Ren)