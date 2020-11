Sardegna: arcivescovo di Cagliari, Giuseppe Baturi, "perché vietare Messa di mezzanotte?"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Niente Messa di mezzanotte per Natale? "Rimango abbastanza sorpreso da questa presa di posizione, anche perché siamo ad un mese dalla celebrazione. Parliamo di una notte, di una festa ricca di significati simbolici che vengono sacrificati in nome di una sicurezza che nelle nostre chiese viene massimamente garantita e difesa. Proprio quella attenzione e prudenza richiamte dal ministro". Replica così alle parole del ministro della Salute, Roberto Speranza, l'arcivescovo di Cagliari, Giuseppe Baturi, in un'intervista apparsa oggi sul quotidiano "L'Unione Sarda".Il presule riguardo alla posizione che assumerà la Chiesa in caso di "niet" del Governo alla Messa di mezzanotte ha affermato che "al di à della sorpresa per questa anticipazione del ministro Speranza che arriva ben prima del 3 dicembre, non faremo certamente le barricate o protesta di piazza ma, come sempre, ci sarà il massimo rispetto. Seppure con la riserva di fronte a meccanismimentali difficili da comprendere e condividere". (segue) (Rsc)