Lazio, la Regione paga i Covid hotel anche se sono vuoti

- Una o due settimane in un Covid hotel, non per vacanza, ma per ridurre al minimo il rischio di infettare familiari o coinquilini e, nei fatti, arginare il diffondere della pandemia senza ingolfare la rete ospedaliera. Era questo l’obiettivo della Regione Lazio ma, nonostante l’attivazione con le relative spese e il caos che si è venuto a creare negli ospedali, le strutture individuate, almeno nel territorio di competenza della Asl Roma 2, sono rimaste sostanzialmente o parzialmente vuote. Sul finire di ottobre la Asl del sud est della Capitale ha pubblicato una manifestazione di interesse. “Si rende necessario disporre sul territorio – si legge nell’avviso - di soluzioni alternative al domicilio laddove lo stesso non fornisca condizioni adeguate a effettuare il corretto isolamento del soggetto per ridurre il rischio di diffusione dell'epidemia in contesti familiari o in situazioni abitative collettive”. Con questo sistema sarebbero stati “racimolati”, comprendendo anche gli altri distretti sanitari di Roma, circa 800 posti letto divisi in diverse strutture alberghiere.“L’idea- dice ad Agenzia Nova il gestore di una struttura Covid attivata rispondendo alla manifestazione di interesse – era quella di far fronte alle esigenze di famiglie ed in particolare di quei nuclei composti da padre, madre e figli, che vivono in ambienti ristretti. In quei casi se uno dei familiari è positivo al virus, e se la casa non si presta ad una divisione tale per impedire il contagio agli altri, si può far ricorso al Covid hotel. La stessa struttura serve anche ad accogliere senzatetto risultati positivi al Covid, o anziani soli in casa, senza nessuno ad occuparsi di loro”. Significa che il paziente, che non ha sintomi per i quali è necessario il ricovero in ospedale, può passare la quarantena nel Covid hotel. “La struttura che lo accoglie – dice il gestore - si occupa oltre che dell’alloggio, anche del vitto, dell’assistenza e delle pulizie. Per poter rispondere all’avviso dell’Asl la struttura deve avere determinate caratteristiche"."Ogni ambiente deve essere arredato con materiale facilmente igienizzabile, quindi niente moquette o tende; la stanza oltre al bagno deve avere un balconcino e deve essere dotata dell’impianto di ossigeno. Il sistema di condizionamento non deve essere a riciclo d’aria e i pasti sono serviti in camera con vassoio personalizzato. Ovviamente i movimenti all’interno della struttura devono essere limitati o impediti. L’igienizzazione della camera deve avvenire tutti i giorni da personale qualificato e protetto, così come garantita deve essere la presenza di personale infermieristico e operatori socio sanitario”. Per ciascun ospite, la Regione riconosce un importo economico compreso tra un minimo di 105 euro e un massimo di 120 euro al giorno. Ogni struttura deve essere composta da un minimo di 50 stanze ad un massimo di 100. Un affare che, se il numero dei pazienti non fosse stato sufficiente, rischiava di essere penalizzante per chi vi partecipava.Per questo “la Regione Lazio, dal momento in cui attiva la struttura mandando anche un solo paziente, e quindi attivando tutti i servizi - dice l’imprenditore -, riconosce a quella struttura il corrispettivo del 25 per cento della capienza massima”. Cioè, se il Covid hotel ha una capienza massima di 100 posti letto, la Regione, anche se manda due pazienti, paga per 25 ospiti. E questa sembra essere la situazione descritta dall’imprenditore. Nonostante gli ospedali della Capitale siano stati ingolfati da “un’onda anomala” di positivi che ha causato anche il blocco del servizio di emergenza del 118 con le ambulanze paralizzate per decine di ore davanti ai pronto soccorso in attesa di un posto letto del paziente trasportato. Dopo aver scoperto la positività, il paziente informato di questa possibilità dal medico di base, qualora decidesse di accettarla per salvaguardare i propri cari, dovrebbe essere segnalato dallo stesso medico al Servizio igiene salute pubblica (Sisp), un ufficio della Asl che valuta la richiesta e indirizza alla struttura idonea, attivando un posto letto in un Covid hotel.“Purtroppo – dice l’imprenditore - la gente non è informata di questa possibilità, e forse neanche i medici. Nonostante la contagiosità, seppur asintomatico, il paziente ne torna a casa mettendo a rischio i familiari. E’ certamente questo uno dei motivi della diffusione della pandemia dato che sono tantissime le famiglie interamente contagiate. Poi ci sono gli ospedali in cui sono ricoverati pazienti con sintomi lievi, o in via di guarigione, che potrebbero tranquillamente stare in un Covid hotel alleggerendo il peso nelle corsie. Dagli ospedali ci dicono che il trasporto da un nosocomio al Covid hotel non è attualmente possibile dato che le ambulanze del 118 non possono fare questo servizio. Tantomeno si può chiedere al paziente, che è ancora positivo, di muoversi con i mezzi pubblici. Per questo - conclude - ci stiamo attrezzando per mettere a disposizione, a nostre spese, ambulanze delle associazioni di volontariato che, con le dovute cautele e rispettando ai protocolli Covid, effettuino i trasporti”. Un progetto non decollato con risorse investite e non sfruttate a pieno. (Rer)