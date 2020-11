Abruzzo: Giovanni Arcangeli vince 47mo "Premio Sulmona" di arte contemporanea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'opera "Cantiere alla Stazione Termini" (2012) di Giovanni Arcangeli (Roma) è la vincitrice del 47mo Premio Sulmona "per Gaetano Pallozzi" - Rassegna internazionale di arte contemporanea. Secondo premio a "Composizione blu alfa 1" (2020), di Carlo Curatoli (Napoli), mentre al terzo posto si è classificata l'opera "Senza titolo" (2020) di Wladimiro Maraschio (Sulmona). I vincitori saranno premiati sabato 5 dicembre, alle ore 17, in occasione della cerimonia che si potrà seguire via web. Alla manifestazione, organizzata dal Circolo di arte e cultura "Il Quadrivio", con il patrocinio del Senato della Repubblica, della regione Abruzzo, della provincia dell'Aquila e del comune di Sulmona, hanno partecipato circa 240 artisti provenienti dall'Italia e da nazioni come Germania, Serbia, Polonia, Romania, Russia, Bielorussia, Iran, Siria, Argentina, Messico, Venezuela, Sri Lanka. Un'edizione particolare, che si svolge durante la pandemia e che per questo motivo si è tenuta in modalità online, sia per la rassegna espositiva che per le cerimonie di inaugurazione e di premiazione. Ma è soprattutto la prima edizione senza il fondatore Gaetano Pallozzi, venuto a mancare lo scorso aprile. (segue) (Gru)