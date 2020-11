Truffe: 42 colpi al Nord, quindici misure cautelari tra Terni, Napoli e Potenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I carabinieri del comando provinciale di Imperia, insieme ai colleghi del territorio, hanno eseguito quindici misure cautelari (dieci in carcere e cinque all'obbligo di dimora) a carico di altrettanti indagati nelle province di Napoli, Potenza e Terni, I provvedimenti sono stati emessi dal giudice per le indagini preliminari su richiesta della locale procura, nei confronti di altrettanti soggetti ritenuti appartenenti a una organizzazione criminale di origine campana, ritenuti responsabili di associazione per delinquere finalizzata a perpetrare truffe in danno di persone anziane, commesse in Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lazio, Lombardia, Piemonte, Puglia, Toscana, Umbria, Valle d’Aosta e Veneto. In particolare, l’inchiesta avrebbe comprovato l’esistenza di cinque distinte batterie, tra loro collegate in ragione della conoscenza dei luoghi da colpire da parte degli affiliati. L’indagine - avviata nel novembre 2018 e convenzionalmente denominata “Gerione” ha consentito sia di documentare la riconducibilità agli indagati di 42 episodi delittuosi (dei quali due consumati e cinque tentati nella provincia di Imperia), il cui danno complessivo è stato pari a euro 300mila circa - sia di definire i ruoli dei singoli aderenti all’organizzazione criminale. (segue) (Ren)