Ue: da politica coesione 737 milioni di euro per Calabria, Liguria ed Emilia Romagna

- La Commissione europea ha approvato la modifica di tre nuovi programmi operativi della politica di coesione dell'Unione europea in Italia che consentono alle regioni Calabria, Liguria ed Emilia Romagna di reindirizzare quasi 737 milioni di euro di fondi della politica di coesione per rispondere alla pandemia di coronavirus sostenendo i settori sanitario e socio-economico. La modifica al programma della Calabria (500 milioni di euro) utilizzerà la flessibilità per rafforzare la capacità di risposta alle crisi del settore sanitario, sostenere le Pmi, promuovere l'occupazione e l'e-learning. Questa modifica include anche un aumento temporaneo del tasso di cofinanziamento dell'Ue al 100 per cento per le azioni ammissibili, aiutando così la regione a superare la scarsità di liquidità. La Liguria (46,9 milioni di euro) rafforzerà il sistema sanitario, sosterrà le Pmi con contributi, capitale circolante e garanzie aggiuntive attraverso il Fondo nazionale di garanzia. (segue) (Beb)