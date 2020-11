Abruzzo: ricostruzione 2009, dal Cipe stanziati 38,9 milioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda le imprese, il Cipe ha disposto l'assegnazione di risorse per il finanziamento di servizi di natura tecnica e assistenza qualificata per l'annualità del 2021 a favore degli amministrazioni che si occupano alle delle attività di ricostruzione. Di questi 7,3 milioni sono destinati all'ufficio speciale per la città dell'Aquila, a quello per i Comuni del Cratere e alla regione Abruzzo, per il tramite di Abruzzo Engineering, con lo scopo di assicurare la continuità delle procedure di ricostruzione. Due milioni di euro sono stati stanziati a copertura degli oneri, in particolare, tra le altre cose, per il trattamento economico accessorio del personale temporaneamente destinato agli Uffici speciali. Ulteriori 900 mila euro circa sono stati stanziati per le spese connesse alla gestione degli Uffici speciali. L'intervento più consistente riguarda le scuole, per le quali sono stati stanziati quasi 23 milioni di euro, con lo scopo di proseguire la ricostruzione degli edifici danneggiati dal sisma 2009. Sono stati individuati 18 interventi: 7,8 milioni serviranno per quattro opere nel comune dell'Aquila e altri 15 circa per 14 interventi in quelli del cratere sismico. (segue) (Gru)