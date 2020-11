Calabria: Bombardieri (Uil), governo non ha ancora nominato nuovo commissario, popolazione abbandonata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono passati ben venti giorni dalle dimissioni di Cotticelli. Il governo impegnato in mediazioni e veti infiniti non ha ancora nominato il nuovo commissario della sanità in Calabria. Stanno forse predisponendo un bando di concorso 'salvo intese'? Nel frattempo crescono pericolosamente i numeri della pandemia e la popolazione calabrese è abbandonata". E' quanto si legge in una nota del segretario generale della Uil, Pierpaolo Bombardieri. "Tutti bravi nei salotti televisivi e sui giornali a fare propaganda. I problemi della tutela della vita e della salute rimangono. È per questo motivo - conclude Bombardieri - che sosteniamo la manifestazione di protesta contro la mancata nomina del commissario alla Sanità promossa a Catanzaro da Cgil, Cisl, Uil della Calabria".(Com)