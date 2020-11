Campania: Pierro (Lega), rivedere calendario attività venatoria o diminuire tassa stagionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ho richiesto all'assessore regionale Nicola Caputo di prendere in considerazione, se consentito dalle vigenti leggi in materia e non appena il rischio epidemiologico lo permetta, la proroga dei periodi di caccia aperti, mediante la modifica della Deliberazione di Giunta Regionale della Campania n. 322 del 30/06/2020, di approvazione del vigente calendario venatorio 2020/2021, al fine di recuperare le giornate di caccia non fruite a causa del blocco". Così il consigliere regionale Attilio Pierro, componente della commissione Agricoltura, Caccia e Pesca della Regione Campania. "È cosa nota - continua Pierro - che a seguito delle limitazioni introdotte dal Dpcm del 3 novembre 2020 e la conseguente classificazione della Campania, tra le 'zone rosse', è scaturita l'impossibilità di praticare, da parte di migliaia di appassionati, la pratica venatoria. È quanto mai indubbio il disagio e l'equivoco nei confronti dei numerosi cacciatori, che per poter praticare la loro passione, versano anche a favore della Regione Campania, importanti somme di denaro. Qualora la richiesta non possa essere soddisfatta, si rende a mio avviso necessaria la diminuzione dell'importo della tassa regionale valida per l'annata venatoria 2021/2022", conclude l'esponente della Lega.(Ren)