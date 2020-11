Abruzzo: Giovanni Arcangeli vince 47mo "Premio Sulmona" di arte contemporanea (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È stato un anno sicuramente difficile per la manifestazione", ha dichiarato il presidente de 'Il Quadrivio' e presidente della Giuria, Raffaele Giannantonio. "Abbiamo innanzitutto subito affettivamente la scomparsa di Gaetano Pallozzi, che ha fondato questa manifestazione. Inoltre la pandemia ed i conseguenti Dpcm hanno bloccato molte attività culturali ma il Premio Sulmona non si è fermato e grazie all'aiuto della tecnologia si è saputo reinventare raggiungendo milioni di spettatori in tutto il mondo. Il Premio ha confermato la propria capacità di appeal nei confronti degli ambienti culturali di tutto il Paese e di quelli esteri, testimoniata dall'altissimo numero di partecipanti, il maggiore di sempre. La cerimonia di premiazione inizierà venerdì 4 dicembre con la consegna dei Premi nazionali per la cultura e critica/storia dell'arte, mentre sabato 5 avverrà la consegna dei Premi di arte contemporana e da quelli di giornalismo. Questi ultimi - ha concluso Giannantonio - verranno annunciati nei prossimi giorni dalla giuria presieduta dal vicedirettore di Rai 2 e componente dell'Ordine nazionale dei giornalisti, Paolo Corsini". (Gru)