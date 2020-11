Campania: lunedì riunione del Consiglio regionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio regionale della Campania, presieduto da Gennaro Oliviero, si riunirà lunedì 30 novembre dalle ore 12 alle ore 15 per l’esposizione del presidente della Giunta del programma di governo e discussione, e sulla comunicazione del presidente della Giunta sulla nomina degli assessori. Il Consiglio si riunirà dalle ore 15.30 alle ore 16.30 per l’approvazione del processo verbale; le comunicazioni del Presidente; la convalida di consigliere regionale, l’esame della delibera di giunta regionale n. 511 del 18/11/2020 “Approvazione Schema di Bilancio Consolidato della Regione Campania per l'esercizio finanziario 2019. Proposta al Consiglio” (Se acquisito il parere della Collegio dei Revisori dei Conti) e delle proposte di istituzione di Commissioni d’inchiesta denominate “Commissione d’inchiesta sugli obiettivi della Regione Campania in materia di tutela dell’ambiente, dei corpi idrici superficiali e difesa del suolo – Società Unica del Polo Ambientale e Consorzi di Bonifica” e “Commissione d'inchiesta sulla bonifica, il risananento e la riqualiflcazione dei siti inquinati e sulla gestione delle aree ad alta criticita ambientale”. All’ordine del giorno sono, poi, iscritte le seguenti Mozioni: a firma del consigliere Saiello “Procida - capitale italiana della cultura 2022” ; a firma dei consiglieri Schiano, Carpentieri, Nonno e Piscitelli ”Richiesta della dichiarazione dello stato di calamità naturale per i comuni del Golfo di Policastro interessati dagli eventi meteorici intensi ed eccezionali nella notte del 17 novembre 2020”; a firma dei consiglieri Pellegrino, Picarone, Matera, Savastano, Volpe, Cascone, Pellegrino, Cammarano, Carpentieri, Pierro “Stato di calamità naturale Golfo di Policastro”. (Ren)