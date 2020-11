Sardegna: arcivescovo di Cagliari, Giuseppe Baturi, "perché vietare Messa di mezzanotte?" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E poi, per l'arcivescovo, c'è anche un particolare da non sottovalutare: "Non consentire la Messa di mezzanotte - spiega monsignor Baturi - automaticamente si tradurrà nel moltiplicare le presenze a tutte le altre messe di Natale, da quella serale del 24 a tuute quelle del 25, al mattino e alla sera". L'arcivescovo di Cagliari, nel ribadire la stretta osservanza delle misure di sicurezza in tutte le chiese della diocesi, si sofferma anche sul diritto ai funerali religiosi negato a chi è morto di Covid che comporta "una valutazione fra morte e morte, finendo per negare proprio a chi ne ha più bisogno il conforto di un sostegno morale". (Rsc)