Campania: Cirielli (Fd'I), De Luca e Pd smantellano l'ospedale di Cava de' Tirreni (Sa)

- "E' ormai evidente a tutti che De Luca e il Pd stanno perseguendo il progressivo smantellamento dell'ospedale di Cava de' Tirreni (Salerno)". Lo ha dichiarato in una nota il Questore della Camera e deputato salernitano di Fratelli d'Italia Edmondo Cirielli: "Prima hanno chiuso il reparto di Pediatria, poi addirittura la Rianimazione. E, non a caso, avevamo già previsto che questo non era altro che il preludio per colpire anche la Chirurgia e l'Ortopedia. L'accorpamento di questi due reparti, deciso dalla Regione Campania, è l'ennesimo atto scellerato messo in atto da questa maggioranza egemonizzata dai democratici contro la nostra città". Quindi Cirielli ha concluso: "Altro che potenziamento dell'ospedale come promesso ipocritamente durante la campagna elettorale: ormai il nosocomio cavese sta diventando poco più di un'infermeria. Auspico un intervento immediato da parte del governo, perché è palese che l'amministrazione regionale non è in grado di gestire l'emergenza sanitaria da Covid-19 e mette ogni giorno a repentaglio la salute dei cittadini". (Ren)