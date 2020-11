Abruzzo: ricostruzione 2009, dal Cipe stanziati 38,9 milioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 23 i milioni di euro per le scuole della città dell'Aquila e dei territori più colpiti dal sisma; 9 milioni per le attività degli Uffici speciali e della regione Abruzzo, compresa la tutela del personale; 6,5 milioni per le imprese duramente colpite dal Covid-19. Dal Cipe, il Comitato interministeriale per la programmazione economica, che si è riunito questa mattina, arriva un nuovo importantissimo contributo per la ricostruzione dei territori colpiti dal terremoto del 2009 e per il rilancio del sistema economico e produttivo. Lo annuncia l'assessore al Bilancio e alle Aree interne della regione Abruzzo, Guido Liris, che per conto del presidente Marco Marsilio ha partecipato alla riunione. Per quanto riguarda il dettaglio delle misure, il Cipe ha approvato un intervento dal titolo "Agevolazioni a favore delle imprese danneggiate dal Covid-19", nell'ambito del programma "Restart", per un costo di 6,5 milioni di euro, utilizzando le risorse che si sono liberate a seguito della rimodulazione di alcuni interventi di competenza del Ministero dello sviluppo economico. Il 70 per cento delle risorse disponibili, pari a 4,5 milioni di euro, è riservato a iniziative che si concretizzeranno nel comune dell'Aquila; il restante 30 per cento, pari a 1,9 milioni di euro, riguarderà il cratere". (segue) (Gru)