Sardegna: patentino per vaccinati, Solinas, governo in ritardo su proposta che facemmo mesi fa

- "Finalmente anche il governo è giunto con qualche mese di ritardo ad una proposta che noi facemmo già mesi addietro". Commenta così, Christian Solinas l'idea dell'esecutivo nazionale di un patentino per i vaccinati, utile per girare in Italia e all'estero. "Il virus cammina sulle gambe degli uomini - ha detto Solinas - per poter contenere intercettare la diffusione è necessario capire chi sono i positivi con possibilità di contagio. E' un metodo per noi proponemmo allora ma vennero sollevate questioni di legittimità costituzionale che vedo oggi con piacere si sono dissolte". (segue) (Rsc)